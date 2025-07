Caso Epstein parla il fratello | Jeffrey aveva informazioni compromettenti su Trump Non è suicidio è stato ucciso

“Prima di morire Jeffrey disse che aveva informazioni compromettenti su Trump. Chiunque studi la vicenda non crede che sia suicidio. È stato ucciso “. A sostenerlo è Mark Epstein, fratello di Jeffrey Epstein, il finanziere morto in carcere a New York il 10 agosto 2019, dove stava scontando una condanna per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. In un’intervista a Il Corriere della Sera, ha raccontato le ore successive alla scoperta della scomparsa del fratello: “Quello che interessa a me sono le circostanze del suo omicidio “, ha dichiarato. “Quando è morto non me l’hanno notificato – prosegue -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Epstein, parla il fratello: “Jeffrey aveva informazioni compromettenti su Trump. Non è suicidio, è stato ucciso”

Caso Epstein, la rivelazione del fratello su Trump: “Jeffrey sapeva cose compromettenti sul tycoon”, interrogata nuovamente Ghislaine Maxwell - Mark Epstein ha rivelato che il fratello Jeffrey “sapeva cose compromettenti su Trump”. Intanto, l’ex fidanzata e complice di Epstein, Ghislaine Maxwell, è stata ascoltata a sorpresa dalla procura degli Stati Uniti Mark Epstein, fratello del finanziere morto in carcere nel 2019, ha rivelato:

