Caso Epstein Ghislaine Maxwell ha ottenuto l’immunità parziale per la sua testimonianza

Ghislaine Maxwell, che sta scontando una condanna a 20 anni carcere per il suo ruolo di socia-complice di Jeffrey Epstein, ha ottenuto un’ immunitĂ parziale (“proffer immunity”) dal dipartimento di Giustizia prima di accettare i colloqui con il viceprocuratore generale Todd Blanche, peraltro ex avvocato di Donald Trump, piĂą volte citato nei documenti del finanziere morto suicida in carcere nel 2019. L’immunitĂ ha consentito a Maxwell di rispondere alle domande liberamente, senza che le sue dichiarazioni potessero essere usate contro di lei in futuro. Lo ha riferito al New York Times un funzionario informato del dossier, precisando che la protezione non sarĂ valida nel caso la socialite dovesse mentire. 🔗 Leggi su Lettera43.it

