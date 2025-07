Caso Epstein arriva la verità? Concessa a Ghislaine Maxwell un' immunità limitata

Il Dipartimento di Giustizia americano ha concesso a Ghislaine Maxwell, storica collaboratrice di Jeffrey Epstein, un'immunit√† limitata prima che si sottoponesse a due giorni di colloqui con il vice procuratore generale, Todd Blanche. Lo ha svelato Abc News. L'ex fidanzata e complice del finanziere pedofilo, morto suicida in carcere nel 2019, sta scontando una condanna a vent'anni di carcere per traffico internazionale di minori.¬† ¬† ¬† L'interrogatorio arriva mentre l'amministrazione Trump sta tentando di "sedare" le insistenti critiche e teorie del complotto secondo cui i funzionari federali e lo stesso tycoon starebbero ''nascondendo dettagli sui crimini'' di Epstein per le sue relazioni con personaggi di alto profilo, tra cui anche il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

