Caso Domenica Russo la maestra morta sul pullman | arrestato l' autista era al cellulare

Si torna a parlare del triste caso di Domenica Russo, la maestra di 43 anni morta nell'incidente che ha visto scontrarsi un pullman e un tir durante il rientro da una gita scolastica. Da quel terribile 19 maggio 2025 le indagini sono andate avanti, e hanno portato a un provvedimento di arresto nei confronti di Francesco Pagano, l'autista dello scuolabus. Stando alle ultime notizie battute dalle agenzie di stampa, l'uomo si trova adesso ristretto agli arresti domiciliari. Sulla sua figura si sono concentrate le indagini degli inquirenti. A quanto pare Pagano stava utilizzando il cellulare mentre era alla guida del pullman su cui viaggiavano, oltre alla maestra e a una collega, anche 27 bambini delle elementari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Domenica Russo, la maestra morta sul pullman: arrestato l'autista, era al cellulare

Il terribile incidente sulla Pedemontana, in Lombardia, era costato la vita a Domenica Russo, 43enne maestra, in gita con i suoi alunni. L'autista del bus, secondo le indagini della Procura, era al cellulare. I pm hanno chiesto l'arresto Vai su Facebook

Nell’impatto, il 19 maggio scorso, ha perso la vita Domenica Russo, maestra di 43 anni, originaria di Napoli e residente a Sesto Calende, che era seduta accanto al conducente Vai su X

