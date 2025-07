Caso De Pau la svolta | dalla risonanza diverse atrofie corticali al cervello per il killer di Prati che uccise tre donne

Arriva la svolta sul caso di Giandavide De Pau, il killer di Prati che uccise tre prostitute a Roma nel novembre del 2022. La risonanza magnetica a cui è stato sottoposto su richiesta della difesa ha rilevato la presenza di diverse atrofie corticali al cervello per l’assassino. De Pau e le atrofie. La Risonanza magnetica, autorizzata dalla Corte di Assise, ha rilevato la presenza di diverse atrofie corticali al cervello di De Pau. Potrebbero essere state causate dall’assunzione eccessiva e continua di cocaina e di altre sostanze stupefacenti di cui l’uomo (vicino al al clan di Michele Senese che da sempre è ritenuto il più importante gruppo romano di smercio della droga), faceva uso abbondantemente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caso De Pau, la svolta: dalla risonanza diverse atrofie corticali al cervello per il killer di Prati che uccise tre donne

