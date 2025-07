Caso Coldplay – kiss cam Gwyneth Paltrow è diventata la portavoce di Astronomer

Il tour dei Coldplay continua ad avere i riflettori puntati addosso, da quando il 16 luglio la kiss cam ha immortalato Andy Byron e Kristin Cabot, rivelando la loro storia clandestina: a questo tam tam mediatico scatenato dal video dei due divenuto virale, nelle ultime ore il nome di Gwyneth Paltrow è entrato in gioco nell’azienda tecnologica arrivata sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. A seguito dei fatti che hanno coinvolto il CEO e la Responsabile delle Risorse Umane di Astronomer, Byron e la Cabot nella giornata di ieri 25 luglio, sono stati rimossi dai loro incarichi, con l’azienda che ha annunciato di aver avviato un’ indagine formale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Caso Coldplay – “kiss cam”, Gwyneth Paltrow è diventata la portavoce di Astronomer

