Casalgrande fugge dopo incidente e simula furto dell' auto

Casalgrande (Reggio Emilia), 26 luglio 2025 - Era convinto di potersela cavare con la denuncia di furto della sua vettura, tentando di togliersi da ogni responsabilità di un incidente stradale in cui sarebbe incappato a metà maggio a Sassuolo, con l’auto in questione che era stata segnalata in fuga dopo lo schianto fra tre veicoli. Dalla targa si è risaliti a un uomo di 32 anni residente a Casalgrande. Il quale, raggiunto dai carabinieri, ha dichiarato di non sapere nulla dell’incidente e che l’auto gli era stata rubata alcune ore prima. Ma la denuncia presentava alcune falle evidenti. Dagli accertamenti con i varchi stradali e lettura targhe sono emersi diversi passaggi dell’auto in zona, nelle ore in cui il proprietario sosteneva fosse già sparita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

