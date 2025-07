Casa Edera apre le porte Il rifugio contro la violenza

È stata inaugurata Casa Edera, la settima casa rifugio delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, un traguardo che segna il numero più alto di case rifugio attive in tutta la Toscana, segno concreto di un impegno costante per offrire protezione, sicurezza e la possibilità di rinascere a donne e minori vittime di violenza. Un’iniziativa possibile grazie al finanziamento della Fondazione CR Firenze, che ha creduto nella necessità di ampliare i percorsi di accoglienza sul territorio. Il nome scelto, Casa Edera, richiama il simbolo dell’espansione e del mettere radici: per le donne accolte sarà un luogo dove tornare a sentirsi riconosciute, valide nei propri bisogni, protette in un momento in cui il bisogno di sicurezza è assoluto, ma anche accompagnate verso un reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa Edera apre le porte. Il rifugio contro la violenza

