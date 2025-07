Carugate nuova proprietà e amarcord nel primo Carrefour d’Italia | qui è nato il 3x2

Carugate, 26 luglio 2025 – Carrefour ha venduto a NewPrinces, l’avventura dei francesi in Italia cominciò 53 anni fa da Carugate. Nella cittĂ alle porte di Milano nacque il primo ipermercato della catena d’Oltralpe e primo in assoluto nel Paese e ora passa di mano. Inaugurato il 6 settembre 1972, rivoluzionò il modo di fare la spesa. Un fenomeno economico e di costume, “avevamo 64 casse, coprivano la distanza fino a Cernusco”, raccontano i vecchi lavoratori, “ qui è nato anche il 3x2”. Venivano da tutta Italia per curiositĂ , così Carugate è diventata la cittĂ dello shoppin g e ora da qui si respira, come negli altri negozi, la preoccupazione per il futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Carugate, nuova proprietĂ e amarcord nel primo Carrefour d’Italia: qui è nato il 3x2

