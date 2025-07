Un uomo che per capire se piove si scosta l’ombrello. mentre attorno a lui nuotano pesci in una città sommersa. È surreale, pungente, eppure teneramente attuale la vignetta con cui Damiano Bellino ha vinto il GranPrix della 15ª edizione di CartoonSEA, il concorso nazionale di umorismo e satira nato da un’idea di Oscardo Severi, scomparso il 2 agosto 2024. E proprio nel primo anniversario della sua morte si terrà la cerimonia di premiazione, alle 18.30 a Villa Piccinetti. Non un addio, ma un brindisi alla vita. E all’umorismo, che Oscardo ha sempre coltivato. Il tema di quest’anno, “Mezze stagioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CartonSea, c'è da ridere. Il clima cambia, eccome. Ma noi siamo gli stessi