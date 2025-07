Carrozzine elettriche e dispositivi sanitari inutilizzati ma ammassati negli scantinati della Asl Fg

Montagne di carrozzine elettriche e manuali, sedie per il bagno, ausili per la vasca, maniglioni, bastoni, letti con sponde: sono solo alcuni dei dispositivi sanitari che finiscono sistematicamente ammassati negli scantinati delle strutture della Asl Foggia restando l√¨ a riempirsi di polvere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Veneto, persone con disabilit√† costrette a pagarsi la batteria delle carrozzine elettriche: ‚ÄúIsolati e discriminati‚ÄĚ - ‚ÄúLa Regione Veneto costringe le persone con disabilit√† motoria a pagare la batteria della propria carrozzina elettronica quando si rompe o necessita di riparazione‚ÄĚ, denuncia a ilfattoquotidiano.

Disabili, lo Stato taglia sui ricambi per le carrozzine elettriche - Il governo Meloni ha effettuato tagli ai ricambi per le carrozzine elettriche. Come batterie, motori, joystick e ruote.

Soldi per le carrozzine elettriche non pi√Ļ garantiti, interrogazione M5s ai ministri Schillaci e Giorgetti - La questione delle spese per riparazioni e sostituzioni degli ausili a carico delle persone con disabilit√† motoria che utilizzano le carrozzine elettriche arriva in Parlamento.

Asl Foggia, dispositivi sanitari ammassati negli scantinati. Cera: ‚ÄúVergogna‚ÄĚ - CERA: ‚ÄúASL TROVI SISTEMA PER RIUSO‚ÄĚ Foggia, 25 luglio 2025 Montagne di carrozzine ... ilsipontino.net scrive

Carrozzine elettriche: i dispositivi di guida e controllo per persone ... - Imparare a guidare la propria carrozzina elettrica, ma anche gestirla con un solo tocco o un dito, rallentarla e fermarla da remoto sono tutte azioni che possono essere compiute grazie a specifici ... Come scrive disabili.com