Carrefour tornerà a essere Gs | i marchi italiani che rientrano a casa

Roma, 26 luglio 2025 – Torna a casa, azienda. Non si tratta solo del cosiddetto reshoring, ovvero gli imprenditori che riportano in Italia impianti, fabbriche e produzioni trapiantate all’estero per i motivi più svariati. No, il fenomeno nuovo che comincia a intravedersi sul fronte del Made in Italy è ancora più accattivante. Perché riguarda il ritorno in mani tricolori di marchi storici e brand affermati oggetto degli anni scorsi di uno shopping compulsivo da parte di imprenditori e fondi di investimento stranieri. Bisognerà, naturalmente, vedere se si tratta di un fuoco di paglia o, se invece, è l’avvio di un trend duraturo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carrefour tornerà a essere Gs: i marchi italiani che rientrano a casa

In questa notizia si parla di: casa - marchi - carrefour - tornerà

Pitti Uomo 2025, De Matteis “gaffe”: esalta il Napoli di Conte in casa Fiorentina. Poi parla dei 740 marchi per primavera/estate - Il presidente di Pitti Immagine, Antonio De Matteis, ha dato il via alla cerimonia di inaugurazione di Pitti Uomo 108, dal 17 al 20 giugno 2025, alla Fortezza da Basso di Firenze, esaltandop il Napoli di Conte in casa Fiorentina.

Carrefour lascia l'Italia, venduti 1.000 supermercati per 1 miliardo Vai su Facebook

Carrefour tornerà a essere Gs: i marchi italiani che rientrano a casa; Carrefour vende i supermercati Italia a NewPrinces (Mastrolia): valutazione di un miliardo per oltre mille punti vendita; Rigutino ritrova il suo negozio di prossimità: apre il nuovo Carrefour Express di Etruria Retail.