Oltre 700 chili di carni (daino, cervo, cinghiale, bovino), trote salmonate, salumi, latticini, bevande e altri alimenti scaduti, anche da più di 20 anni. È quanto sequestrato dai Nas di Bologna – per un valore di circa 35mila euro – durante i controlli effettuati nell'ultimo mese in rifugi, punti di ristoro e locande di montagna nell'Appennino emiliano – romagnolo. Si trattava di alimenti che venivano usati nella preparazione dei piatti da servire a clienti ed escursionisti. In totale i carabinieri hanno eseguito controlli in 16 diversi locali, che hanno permesso di promuovere a pieno solo quattro delle realtà ricettive e di ristorazione ispezionate, mentre negli altri rifugi sono state riscontrate diverse irregolarità , alcune anche molto gravi.

Carne scaduta da 20 anni, escrementi di topo e conserve a rischio botulino: 700 kg di cibo sequestrati nei rifugi emiliani