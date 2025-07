Ciserano. Nessuna contrapposizione, ma una presa d’atto comune della gravità della situazione e della necessità di agire. È quanto accaduto durante il consiglio comunale del 24 luglio a Ciserano, dove l’interrogazione urgente presentata dal gruppo di minoranza Insieme per Ciserano sulla carenza dei medici di base – pur essendo stata depositata oltre i termini e quindi non inseribile all’ordine del giorno – non è stata formalmente discussa. Tuttavia, l’argomento è stato comunque trattato nel corso della seduta, fino alla decisione condivisa di mettere ai voti un nuovo ordine del giorno urgente, sottoscritto da tutte le forze politiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Carenza di medici, il consiglio fa fronte comune