Cardarelli cresce la risposta alla campagna sangue ma mancano i gruppi rari | l’appello ironico di Peppe Iodice sui social

Crescono le donazioni all’ospedale Cardarelli di NAPOLI  dopo l’appello sui social dei primari dell’ospedale sulla necessitĂ di raccogliere sangue per le attivitĂ in emergenza ed elezione, soprattutto in prossimitĂ del mese di agosto e delle vacanze estive. Una prima risposta dell’utenza c’è stata ma non basta: risultano ancora carenti i gruppi 0 positivi e tutti quelli negativi. Per rafforzare il messaggio della campagna del Cardarelli, “Senza sangue non si cura”, in queste ore l’attore Peppe Iodice ha prestato la propria voce ed il proprio volto per lanciare sui social il suo personale appello ai napoletani attraverso l’ironia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cardarelli - risposta - sangue - gruppi

Cardarelli, cresce la risposta alla campagna sangue ma mancano i gruppi rari: l'appello (ironico) di Peppe Iodice sui social; Donazioni sangue cresciute ma resta carenza gruppo zero positivo e negativi; Non c'è sangue, sale operatorie paralizzate in tutti gli ospedali. Appello ai donatori, grande risposta.

"Donazioni sangue cresciute ma resta carenza gruppo zero positivo e negativi" - L'attore Peppe Iodice testimonial d'eccezione della campagna social del Cardarelli "Senza sangue non si cura", l'attore Peppe Iodice testimonial d'eccezione della campagna social del Cardarelli Napoli ... Come scrive msn.com

'Senza sangue non si cura', Peppe Iodice testimonial - Crescono le donazioni all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo l'appello sui social dei primari dell'ospedale sulla necessità di raccogliere sangue per le attività in emergenza ed elezione, soprattutto ... Si legge su ansa.it