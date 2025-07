Carcere di Avellino l’inferno dietro le sbarre | estorsioni violenze e silenzi di Stato

Avellino – Oggi un detenuto è evaso dal carcere “A. Graziano” di Avellino. Lo hanno ripreso poche ore dopo, in pieno centro. L’episodio è già stato archiviato come un incidente, una parentesi, un problema risolto in fretta. Ma chi guarda solo alla fuga di oggi non vede l’iceberg sotto la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: avellino - carcere - stato - inferno

Convalidati due arresti per droga ad Avellino: custodia cautelare in carcere per gli indagati - AVELLINO – Sono stati convalidati gli arresti in flagranza di reato a carico di un 57enne, pluripregiudicato, e di un 48enne, pregiudicato.

Avellino, tentata evasione dal carcere. Bloccato dalla Polizia Penitenziaria - Tentativo di evasione presso la Casa circondariale di Avellino. “Questa mattina”, spiega Marianna Argenio, vicesegretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “si è verificato un tentativo di evasione.

Luigi Carbone al Carcere Borbonico di Avellino per discutere del correttivo al codice degli appalti - “Le modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte dal correttivo (Dlgs 209/2024). Prime valutazioni”: è il tema del convegno formativo in programma domani – 13 maggio – presso la Sala Blu del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino.

ADDIO A LUIGI, 16 ANNI: INVESTITO E LASCIATO MORIRE. ARRESTATO IL COLPEVOLE La tragica morte di Luigi Petrella ha profondamente scosso la comunità di Mondragone, lasciando un vuoto difficile da colmare. Un ragazzo di soli 16 anni, ucciso in ci Vai su Facebook

Carcere di Avellino, l’inferno dietro le sbarre: estorsioni, violenze e silenzi di Stato; Libero dopo 535 giorni di carcere: «Da innocente è stato un inferno»; Suicidi, rivolte e tentativi di evasione: il Ferragosto di fuoco delle carceri italiane.

Carcere di Avellino: arrestato il 25enne evaso, riacciuffato nel centro città - Avellino – Non è durata neanche mezza giornata l’evasione del 25enne detenuto scappato oggi dal carcere di Avellino. Riporta cronachedellacampania.it

Un detenuto è evaso dal carcere di Avellino: ritrovato e fermato - Nella giornata di oggi, sabato 26 luglio 2025, un detenuto è evaso dal carcere di Avellino. Scrive fanpage.it