carabinieri inseguono due fuggitivi indagato il militare alla guida

Nuovo "caso Ramy" in Italia, per la precisione ad Ascoli Piceno, dove un carabiniere si è trovato indagato dopo un inseguimento. A raccontare la storia a il Tempo sono stati Dino Baiocchi, Giuseppe Meco e Simone Valentini, militari dell'Arma, che quando si sono svolti i fatti si trovavano in borghese per allestire un posto di blocco con un' auto civetta, una pratica comune che viene messa in atto in presenza di vetture sospette. In quel caso l'obiettivo individuato era un'utilitaria italiana con a bordo due pregiudicati di 31 e 54 anni, sospettati di far parte di un gruppo che perpetua truffe agli anziani e furti in appartamento.

