L’auto di proprietà propone oggi costi elevati. E anche le formule di acquisto, con finanziamento a rata mensile, sono spesso un problema per il budget familiare. E così l’idea del car-sharing, cioè dell’auto da noleggiare per un tempo limitato, prende piede e spesso diventa un modello vincente per le giovani generazioni che vogliono utilizzare un servizio prezioso senza caricarsi di costi eccessivi. Il car-sharing fa risparmiare tempo, denaro e stress e in più fa bene all’ambiente, perché limita il numero dei veicoli in circolazione. La filosofia del car-sharing è semplice: un’auto di proprietà di un’azienda viene noleggiata e utilizzata da più persone, anche nell’arco della stessa giornata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Car sharing. Oggi l’auto condivisa è una scelta giovane