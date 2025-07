Cappelletti M5S | Siamo la prima regione d' Italia per spesa privata in sanità

Tra le principali anime del centrosinistra in Veneto c'è certamente il Movimento Cinque Stelle, rappresentato oggi al parco degli alberi parlanti dal deputato padovano Enrico Cappelletti e dal coordinatore regionale Simone Contro.«C'è bisogno di un cambiamento in Veneto dopo trent'anni di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: cappelletti - siamo - prima - regione

Prima di arrivare a #Gallipoli ci siamo fermati a #Lecce dove ci siamo ricaricati (ancora una volta ) con un pranzo strepitoso dopodiché siamo andati a fare una piccola passeggiata in quest’altra meraviglia pugliese #Puglia #Italy ##Italia Vai su Facebook

Cappelletti (M5S): «Siamo la prima regione d'Italia per spesa privata in sanità »; Cappelletti, M5s: «Basta cemento in Veneto, puntiamo sul superbonus».

Cirio, in Piemonte protezione sociale col Fse, prima Regione - Siamo la prima regione d'Italia a proporre una misura di questo genere" spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a Bruxelles, proprio per illustrarla alla Commissione europea. Secondo ansa.it