Capillari visibili sulle gambe Le migliori creme da provare adesso

La maggior parte delle donne può riscontrare la presenza di capillari scuri sulle gambe, conosciuti anche come teleangectasie. Queste piccole venuzze possono comparire con l’ etĂ , ma anche a causa di predisposizione genetica o per stili di vita sedentari, sovrappeso e squilibri ormonali. Nonostante non sia un fenomeno pericoloso per la salute, può generare comunque disagi e insicurezza a livello psicologico, soprattutto in vista della prova costume. Fortunatamente, in commercio esistono numerose creme e gel studiati per stimolare la microcircolazione e migliorare il benessere delle gambe. Pur non essendo rimedi risolutivi, agiscono comunque andando a migliorare l’aspetto dei capillari superficiali e, soprattutto, rinfrescano e alleggeriscono le gambe durante le calde giornate estive. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Capillari visibili sulle gambe. Le migliori creme da provare adesso

