Caos sul campo nomadi | Vogliamo vedere gli atti

Richiesta coatta di convocazione in via d’urgenza delle commissioni I e II (patrimonio e territorio) in seduta congiunta. L’opposizione di centrodestra vuole avere chiarimenti sul campo nomadi e ritiene che la maggioranza faccia ostruzionismo. "Di fronte a un atto amministrativo del segretario generale che ha smentito il vicesindaco definendo l’area abusiva e illecita – ha detto Andrea Cantoni di Pavia Ideale – per noi è necessario visionare gli atti e sollecitare tutti gli organi preposti. Visto che i presidenti delle commissioni hanno rifiutato di convocare una seduta congiunta chiediamo la convocazione coatta". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos sul campo nomadi: "Vogliamo vedere gli atti"

Roulotte in fiamme nel campo nomadi - Incendio nel campo nomadi di via Parma, fra i comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli. Le fiamme sono divampate intorno alle 17:30.

Drammatico incendio al campo nomadi. Istituito il divieto di accesso alla struttura per motivi di salute pubblica. L’ordinanza del sindaco di Tivoli - ABBONATI A DAYITALIANEWS Il sindaco di Tivoli ha emesso un’ordinanza urgente in seguito all’incendio che ha colpito il campo nomadi situato al confine con il comune di Guidonia Montecelio.

