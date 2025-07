Cantieri per 15 milioni Restyling di piazza Marini | avanti con il progetto

Avanti con il restyling e la pedonalizzazione di piazza Marini. I lavori di riqualificazione della piazza, che costeranno circa 3 milioni, rappresentano uno degli interventi più corposi inseriti nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche, che sarà discusso martedì in consiglio comunale. Un piano che prevede la progettazione e realizzazione di interventi per 15 milioni di euro complessivi. Per il 2026, sono in programma i progetti dei nuovi spogliatoi per il centro sportivo di Sant’Ermete (50mila euro), del completamento del nuovo palasport (167mila euro) e di altri tre interventi per i quali il Comune ha ottenuto 230mila euro di fondi ministeriali per ciascuno: la manutenzione di piazza Marini, il rinforzo degli argini del fiume Uso con l’innalzamento del ponte bailey di San Vito, la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Casale Sant’Ermete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cantieri per 15 milioni". Restyling di piazza Marini: avanti con il progetto

