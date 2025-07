Con il tempo d’estate e il traffico veicolare in diminuzione per la partenza per le ferie, iniziano anche i cantieri stradali che prevedono modifiche sostanziali e durature. Per consentire il proseguimento di importanti lavori di rinnovo delle condutture di gas e acqua da parte di Ireti, in zona Porta Santa Croce, è stata modificata la viabilitĂ veicolare nell’area di intersezione tra viale Piave e via Roma. La circolazione in uscita da via Roma sulla circonvallazione è al momento chiusa e il traffico è deviato a sinistra nel controviale di viale Isonzo, a destra sul controviale di viale Piave e successivamente sull’onda rossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri, l’estate bollente. Ruspe a Porta Santa Croce. La viabilità cambia verso