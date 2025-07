di Angela Maria Fruzzetti Cantiere ex colonia Torino: lavori di messa in sicurezza ambientale terminati. Il completamento dei lavori nel terrapieno ex Colonia Torino era stato fissato al 24 luglio 2025 e la data è stata rispettata. Da alcuni giorni i mezzi più imponenti, tipo ruspe e altro, non si vedono più. Ieri, nel cantiere lato Carrara, alcuni operai stavano procedendo per la sistemazione di strutture metalliche e concludere quindi gli ultimi accorgimenti in vista della chiusura dei cancelli. Dunque, le barriere sul mare sono state posizionate e alcuni operatori ricordano speranzosi che l’ultima, importante mareggiata, non ha intaccato i lavori in quel piazzale, segno che le scogliere reggono perfettamente i marosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri davanti alla Colonia Torino. Sicurezza ambientale ’conquistata’. E adesso la bonifica integrale