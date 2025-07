Cantiere irregolare a Fara gera d’Adda | mancanza di sicurezza e ponteggi non conformi sette denunce

Nel pomeriggio di martedì 22 luglio, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Bergamo, con il supporto dei militari della stazione dei carabinieri di Fara Gera d’Adda, hanno effettuato un controllo in un cantiere edile privato situato nel comune di Fara Gera d’Adda. L’attivitĂ ispettiva, svolta nell’ambito dei servizi coordinati per la vigilanza sul rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ha portato alla contestazione di numerose gravi violazioni della normativa vigente, finalizzata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Cantiere irregolare a Fara gera d’Adda: mancanza di sicurezza e ponteggi non conformi, sette denunce

In questa notizia si parla di: fara - gera - adda - sicurezza

