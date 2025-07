Cantiere a scuola il dirigente | I lavori smantelleranno l’indirizzo odontotecnico così è davvero troppo

Empoli, 26 luglio 2025 – “Stanno restaurando la scuola con la scuola dentro. Stanno facendo anche un bel lavoro ma non è possibile continuare così ”. Sono due anni, ormai, che la sede del “ Fermi-Da Vinci “, in via Bonistallo, è “ostaggio” del cantiere che step dopo step, sta portando al miglioramento sismico del plesso scolastico, non senza però problemi, disagi e, a quanto pare, imprevisti e stravolgimenti didattici. Con il dirigente Gaetano Flaviano siamo entrati dentro la scuola dove la ditta incaricata dalla Città Metropolitana è al lavoro. Adesso gli operai stanno intervenendo sul lotto B, ma per l’inizio del nuovo anno scolastico (il 15 settembre, ndr ) è stato fatto sapere al dirigente che non gli potranno essere riconsegnate la zona ingresso e la portineriacentralino e che pertanto “si invita la scuola a predisporre fin da ora le misure organizzative necessarie a garantire: la gestione di un accesso alternativo all’Istituto nei primi giorni di scuola; la riorganizzazione dei flussi di esodo in caso di emergenza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere a scuola, il dirigente: “I lavori smantelleranno l’indirizzo odontotecnico, così è davvero troppo”

In questa notizia si parla di: scuola - cantiere - dirigente - così

Italia, crolla solaio nel cantiere della scuola elementare: precipitano 6 persone - Un altro incidente sul lavoro riporta al centro dell’attenzione la sicurezza nei cantieri italiani. Un tema purtroppo sempre attuale, che continua a sollevare interrogativi sulle misure di prevenzione e i controlli effettivi nei luoghi di costruzione.

Scuola Buscaglia: cantiere pieno di errori in ritardo e alunni trasferiti altrove per un anno - Il cantiere della nuova scuola Buscaglia a Novara è in ritardo. A determinare questo ritardo, come spiegato dall’assessore Rocco Zoccali in commissione consigliare, sono stati diversi errori commessi darai tecnici che hanno redatto il progetto, tecnici non comunali ma imposti dal Ministero dal.

Panico nel cantiere di una nuova scuola, sette operai feriti, uno è grave - Un incidente ha sconvolto Marino, comune in provincia di Roma, nel pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio 2025.

Napoli, la dirigente del Ferraris di Scampia: «Il cantiere della cultura, qui costruiamo il futuro»; Scuola Franchetti: «Si lavora in modo spedito per chiudere il cantiere entro l’anno»; La centralità della scuola nella formazione etica e civica, proposte operative: dal debate al metodo autobiografico, dalla redazione di codici etici ai gemellaggi. Con documenti da scaricare.