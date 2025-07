Canottaggio subito 4 medaglie per l’Italia ai Mondiali U23! Ori per doppio maschile e singolo pl femminile

Nella prima giornata riservata alle finali dei Mondiali U23 2025 di canottaggio, in corso a Poznan, in Polonia, l’Italia conquista ben 4 medaglie, equamente distribuite tra ori e bronzi: titolo iridato  di categoria per il doppio maschile di Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati ed il singolo pesi leggeri femminile Melissa Schincariol, gradino più basso del podio per il singolo pesi leggeri maschile di Luca Borgonovo ed il singolo PR3 maschile di Luca Conti. Nel doppio maschile Josef Giorgio Marvucic e Marco Prati fino a metà gara stazionano in terza posizione, poi superano l’Irlanda e giungono agli ultimi 500 metri alle spalle del solo Portogallo: l’imbarcazione italiana supera quella lusitana ai -200 dall’arrivo e va a conquistare l’oro, contenendo il tentativo di rimonta della Germania, seconda a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canottaggio, subito 4 medaglie per l’Italia ai Mondiali U23! Ori per doppio maschile e singolo pl femminile

In questa notizia si parla di: maschile - singolo - doppio - canottaggio

