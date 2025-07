Canoa velocità Mondiali J U23 | a Montemor quattro medaglie per gli azzurrini

Nel terzo pomeriggio di gare, sulle acque portoghesi di Montemor-o-Velho, gli azzurrini della canoa conquistano quattro medaglie. Una giornata da incorniciare per la nazionale di canoa velocità ai Campionati del Mondo Junior e Under 23. Nel terzo pomeriggio di gare, sulle acque portoghesi di Montemor-o-Velho, gli azzurri conquistano quattro medaglie  (due ori, un argento e un bronzo) e si confermano tra le squadre più competitive e promettenti del panorama internazionale giovanile. Un risultato che premia il lavoro di squadra, la visione tecnica e l’energia di una generazione sempre più protagonista. 🔗 Leggi su Sportface.it

