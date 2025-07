Canoa velocità Gabriele Casadei e Lucrezia Zironi campioni del mondo U23! 4 medaglie per l’Italia

La prima sessione riservata alle finali durante i Mondiali juniorunder 23 2025 di canoa velocità , in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo, porta in dote all’Italia ben quattro medaglie, con due ori ed un argento nella categoria under 23 ed un bronzo nella categoria junior. Nel C1 500 under 23 maschile Gabriele Casadei (Fiamme Oro) domina la gara sin dall’inizio e va a vincere la medaglia d’oro con il crono di 1:54.31, andando a precedere sul traguardo lo spagnolo Grijalba, d’argento, ed il polacco Sieradzan, di bronzo. Nel K1 1000 under 23 femminile Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre) si impone dopo essere passata al comando della finale nella seconda parte di gara, chiudendo con il tempo di 4:03. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità , Gabriele Casadei e Lucrezia Zironi campioni del mondo U23! 4 medaglie per l’Italia

