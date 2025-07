Canoa velocità altri 2 ori per l’Italia ai Mondiali U23! Olympia Della Giustina e Gabriele Casadei trascinatori!

La seconda sessione riservata alle finali nel corso dei Mondiali juniorunder 23 2025 di canoa velocitĂ , in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo, consegna all’Italia altre quattro medaglie, con due ori ed un bronzo nella categoria under 23 ed un argento nella categoria junior. Nel C1 500 under 23 femminile Olympia Della Giustina (Fiamme Oro) conquista la medaglia d’oro con il crono di 2:09.22, dominando la scena e superando ampiamente la lusitana Beatriz Fernandes, seconda con il tempo di 2:11.45, e la cinese Shengjie Jiang, terza in 2:12.67. Nel C1 1000 under 23 maschile Gabriele Casadei (Fiamme Oro) centra il titolo iridato di categoria con il tempo di 3:54. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocitĂ , altri 2 ori per l’Italia ai Mondiali U23! Olympia Della Giustina e Gabriele Casadei trascinatori!

