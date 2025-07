Marina di Pisa, 26 luglio 2025 –  Non si risparmiano mai. Quando percepiscono qualcuno in pericolo, partono anche con le onde alte, come quelle di ieri mattina. Si lanciano in totale sintonia con i loro conduttori. C’erano anche loro, i cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio (SICS Toscana) all’evento “ Bandiera Blu: al mare in sicurezza ” allo stabilimento della 46esima Brigata aerea. Protagonisti di una manifestazione con gli assistenti bagnanti della Fin, che hanno illustrato le tecniche di primo intervento, seguiti dalle simulazioni di primo soccorso effettuate da Misericordia di Pisa, Croce Rossa Italiana e Pubblica Assistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cani-bagnino, angeli a quattro zampe. "Alma, un dono dal cielo"