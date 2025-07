Camper fermo in autostrada colpito da una macchina | carambola e un ferito

Grave incidente stradale a Vecchiano, nella serata di ieri 25 luglio, sull'autostrada A11 Firenze Mare, in direzione Mare. Poco prima dello svincolo per Livorno, una vettura è andata a sbattere contro un camper, che per un guasto si trovava fermo sulla carreggiata. Una persona che era a bordo del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Camper fermo in autostrada colpito da una macchina: carambola e un ferito - Grave incidente stradale a Vecchiano, nella serata di ieri 25 luglio, sull'autostrada A11 Firenze Mare, in direzione Mare.

Autostrada A11: auto contro Camper fermo per un guasto. Persona ricoverata in codice rosso - Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta verso le ore 22.00 sull'Autostrada A11 Firenze Mare, direzione Mare, poco prima dello svincolo per Livorno, dove una vettura si è scontrata con un Camper che a causa di un guasto era fermo sulla carreggiata L'articolo Autostrada A11: auto contro Camper fermo per un guasto.

Autostrada A11: auto contro Camper fermo per un guasto a Vecchiano. Persona ricoverata in codice rosso - Una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta verso le ore 22.00 sull'Autostrada A11 Firenze Mare, direzione Mare, poco prima dello svincolo per Livorno, dove una vettura si è scontrata con un Camper che a causa di un guasto era fermo sulla carreggiata L'articolo Autostrada A11: auto contro Camper fermo per un guasto a Vecchiano.

