Campeggio e agriturismo In fuga dalla città

Solo camper e roulotte possono trasformare una vacanza, anche breve, in un’esperienza di viaggio in cui scoprire giorno dopo giorno le peculiaritĂ e anche i lati nascosti dei luoghi che si è scelto di visitare. Chi è alla ricerca della genuinitĂ e vuole gustare prodotti a km0 adesso ha una possibilitĂ in piĂą e può scegliere di abbinare l’esperienza dell’agriturismo con la possibilitĂ di muoversi senza rinunciare alle comoditĂ della propria casa mobile: basta scegliere la formula dell’agricampeggio, ovvero un agriturismo che mettĂ a disposizione un’area di sosta con i servizi essenziali. Una soluzione relativamente recente che in Italia sta riscontrando un successo crescente grazie alla domanda in aumento da parte dei camperisti, soprattutto per chi durante i weekend vuole fuggire dalla cittĂ senza macinare troppi chilometri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Campeggio e agriturismo. In fuga dalla cittĂ

