Campania la furbata segreta di Fico | il Reddito regionale di cittadinanza Se De Luca lo lascia candidare…

In attesa che il presidente uscente Vincenzo De Luca sciolga la sua pregiudiziale sulla candidatura del grillino Roberto Fico, ammesso che lo faccia, l’ex presidente della Camera pensa alla misura che ha fatto la fortuna dei grillini sin dagli albori del Movimento Cinque Stelle: il Reddito di cittadinanza, convertito alle esigenze della Regione Campania. Fico e l’idea di un Reddito regionale di cittadinanza in Campania. Dunque, il Reddito di cittadinanza regionale, soldi a pioggia su nullafacenti e disoccupati volontari pronti a votarlo in cambio del sussidio piĂą odioso, che peraltro aveva bloccato la crescita dell’occupazione in Italia fino all’arrivo del governo Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Campania, la “furbata” segreta di Fico: il Reddito regionale di cittadinanza. Se De Luca lo lascia candidare…

