Campania Iannone FdI | Accordo Pd-M5s è la saldatura della peggiore politica

Dopo anni in cui si sono insultati tra loro, con De Luca che ha insultato tutti, finiranno per mettersi insieme pensando di sommare voti. Ma i campani capiscono bene che sono solo la saldatura della peggiore politica per il Sud, quella dell'assistenzialismo del Reddito di cittadinanza con quella del clientelismo del diritto fatto passare per elemosina. I Cinque stelle non si fanno più scrupoli di allearsi con chi ha persone agli arresti come Alfieri e comuni sciolti per mafia come nel caso di Marino a Caserta; il Pd non si fa scrupoli di allearsi con chi ha definito incompetente ed inconcludente; De Luca sbraita contro tutti ma sotto banco vorrebbe trattare il suo trattamento di fine rapporto anche a discapito dei suoi fedelissimi di una vita.

