Camion in fiamme sulla A1 chiuso raccordo per la Direttissima verso Bologna

Il raccordo autostradale per la Direttissima della A1 Milano-Napoli è chiuso in direzione di Bologna, a partire da Barberino di Mugello (Firenze), per lavori di ripristino a causa di un incidente. Nella notte, infatti, un autoarticolato che trasportava collettame vario ha preso fuoco. Aspi segnala attualmente una coda di 6 km sulla A1 tra Calenzano ed il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna. Proprio per questo motivo, in alternativa, consiglia, a chi è diretto verso Bologna, di percorrere la A1 Panoramica. L'uscita di Barberino di Mugello per le provenienze da Firenze, viene segnalato ulteriormente, è regolarmente utilizzabile. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Camion in fiamme sulla A1, chiuso raccordo per la Direttissima verso Bologna

