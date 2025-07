Camera di Commercio di Bergamo | 16,7 milioni al territorio nel 2024 oltre 8,7 milioni di interventi economici

Bergamo. Con un valore economico distribuito pari a 16,7 milioni di euro, di cui oltre 9 milioni destinati alla comunità economica locale, la Camera di Commercio di Bergamo conferma il proprio ruolo di attore chiave per lo sviluppo del territorio. I dati emergono dal Bilancio di Sostenibilità 2024, presentato venerdì 25 luglio in conferenza stampa. Giunto alla quinta edizione, il documento si conferma uno strumento consolidato di rendicontazione e trasparenza. Attraverso il bilancio, la Camera restituisce una fotografia puntuale dell’impatto generato dalle proprie attività , misurando risultati in ambiti strategici come innovazione, semplificazione, sostenibilità ambientale e supporto al tessuto produttivo locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Camera di Commercio di Bergamo: 16,7 milioni al territorio nel 2024, oltre 8,7 milioni di interventi economici

