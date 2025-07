Cambiamento climatico l’inazione è un illecito | il verdetto della Corte dell’Aia che riscrive la mappa della responsabilità globale

Il 23 luglio 2025 la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia ha pronunciato un verdetto destinato a riscrivere la mappa della responsabilità globale sul clima. Per la prima volta, i tribunali internazionali affermano che l’inazione climatica non è solo una colpa morale o una scelta politica, ma un atto giuridicamente illecito. Chi inquina viola il diritto internazionale. Chi protegge gli inquinatori, anche. Obblighi universali, non più negoziabili. Fino a oggi gli Stati potevano firmare accordi sul clima con la stessa disinvoltura con cui si disattendono. L’Accordo di Parigi, con i suoi impegni volontari, ha fornito più foglie di fico che vincoli reali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

