Calhanoglu Lautaro pace fatta tra i due! Inter pronta a ripartire L’apertura della Gazzetta dello Sport

Calhanoglu e Lautaro, chiarimento tra i due protagonisti! Tornano insieme dopo le tensioni. L’apertura della Gazzetta dello Sport. La nuova stagione dell’ Inter inizia sotto il segno della serenitĂ e della voglia di riscatto, come testimoniato dall’immagine che immortala Hakan Calhanoglu e Lautaro MartĂ­nez insieme nella casa del capitano. Dopo le frizioni che avevano caratterizzato la fase finale della scorsa stagione, complice l’uscita prematura dall’ Mondiale per Club e le dichiarazioni provocatorie di Lautaro, l’abbraccio tra i due segna una netta inversione di rotta. Una nuova era è pronta a cominciare per i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Lautaro, pace fatta tra i due! Inter pronta a ripartire. L’apertura della Gazzetta dello Sport

Champions, Inter-Barcellona: super Lautaro, la sblocca e si procura il rigore, tira e segna Calhanoglu. Festa a San Siro Live 2-0 al 45' - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Inter-Barcellona 2-0 al 45?: Lautaro Martinez e Calhanoglu con coraggio! - Il primo tempo di Inter-Barcellona termina sul punteggio di 2-0. Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti della gara valida per il ritorno della semifinale di Champions League ( segui QUI il nostro live testuale ).

Wenger attacca l’Inter: «Lautaro cerca il rigore, l’intervento era pulito! La mia opinione…» - Le parole di Arsene Wenger, ex allenatore francese, sul calcio di rigore assegnato all’Inter contro il Barcellona in Champions League Arsene Wenger ha parlato a Bein Sports del calcio di rigore concesso all’Inter nella semifinale di Champions League contro il Barcellona.

? Torna il sereno in casa #Inter, la polemica social è superata! Dopo giorni di tensione, #Lautaro Martinez e Marcus #Thuram mettono da parte i malintesi: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è stato un chiarimento definitivo via messa Vai su Facebook

Gazzetta: "#Inter, la ricostruzione e cosa succede ora: da #Lautaro agli altri giocatori nel mirino" Vai su X

Calhanoglu dice Inter: oggi sarĂ ad Appiano. E adesso la pace con Lautaro; Inter, polemica alle spalle. Lautaro e Thuram si sono chiariti: uniti per vincere; Lautaro per l'Inter ci mette faccia e gambe: l'ultimo dei capitani.

"Inter svoltiamo", le parole di Lautaro e l'apertura de La Gazzetta ... - "Inter svoltiamo" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con le parole di Lautaro Martinez prima del debutto nerazzurro al Mondiale per Club ... Secondo tuttomercatoweb.com

