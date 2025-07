Calhanoglu Inter, le ultime sulla trattativa sfumata con il Fenerbache per il centrocampista turco: tutti i dettagli. Dopo settimane di voci, indiscrezioni e qualche tensione interna, il caso Hakan Calhanoglu sembra definitivamente rientrato. Il centrocampista turco, uno dei leader della squadra, ha confermato la sua volontĂ di restare all’ Inter, allontanando così l’ipotesi di un clamoroso addio in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse del Galatasaray per il capitano della Nazionale turca era reale: il club di Istanbul aveva sondato il terreno, valutando la fattibilitĂ economica dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, pericolo cessione sventato? Ecco la verità sull’interesse del Fenerbache per il nazionale