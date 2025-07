Calhanoglu Inter il clamoroso retroscena sul Gatasaray | un bonus ha fatto saltare tutto

Calhanoglu Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’interesse del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. La trattativa che avrebbe potuto portare Hakan Calhanoglu al Galatasaray è ormai giunta a un punto morto a causa di un ostacolo inaspettato legato al suo stipendio. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista turco ha una clausola nel suo contratto con l’ Inter che ha complicato ulteriormente la trattativa con il club turco, facendo di fatto saltare l’affare. Nel suo contratto con l’Inter, Calhanoglu ha un bonus legato alla qualificazione in Champions League, che gli consente di percepire un compenso netto annuale che può arrivare fino a 8 milioni di euro con l’aggiunta dei bonus stagionali. 🔗 Leggi su Internews24.com

