Calha-Galatasaray | un bonus ha fatto saltare tutto E occhio ai prossimi mesi

Il turco resta in nerazzurro: a bloccare il suo trasferimento il suo ingaggio che, premi compresi, può toccare quota 8 milioni. E ora, con l'avvicinarsi della scadenza, potrebbero arrivare nuove offerte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calha-Galatasaray: un bonus ha fatto saltare tutto. E occhio ai prossimi mesi...

Frattesi resta: sarà centrale nel progetto di Chivu. Calha nel mirino del Galatasaray - L'azzurro voleva andarsene a gennaio per lo scarso minutaggio, ma ora sarà protagonista con il nuovo corso in panchina.

Calha piace al Galatasaray, l'Inter lo valuta 40 milioni. E se parte, c'è già un nome nel mirino - I nerazzurri pronti ad ascoltare offerte per il regista turco. In caso di addio, sul taccuino c'è Rovella, cresciuto col mito si Sneijder

Calciomercato Inter LIVE: Calha tentato dal Galatasaray, c’è il sì di Hojlund - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

GDS - L'Inter ha respinto la primissima offerta del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, giudicando insultante quella proposta da meno di 10mln (8mln più bonus), ma non è ancora finita. I nerazzurri hanno dato tempo fino al 26 luglio al turco, qualora volesse i Vai su Facebook

#Calhanoglu-#Galatasaray è possibile dopo l’acquisto di #Osimhen. Ci sono sponsor che aiutano il club turco per l’attaccante L’#Inter potrebbe cederlo anche per 25 milioni di euro più 3-4 di bonus Lo strappo c’è ed è pesante @AlfredoPedulla Vai su X

Dalla Turchia: "Calha tratta col Fenerbahce e incontrerà l'Inter per chiedere uno sconto" - Il Galatasaray, impegnato nell'affare Osimhen, non ha mai paventato ai nerazzurri quell'offerta da 30 milioni di euro che Oaktree ritiene congrua per lasciare p ... Si legge su msn.com

Pedullà: “Calha-Galatasaray, ora i fatti! Inter non troppo tempo fa ha rifiutato…” - Si rincorrono i rumors su Hakan Calhanoglu, sia in Italia che in Turchia: queste le ultimissime secondo Alfredo Pedullà ... Scrive fcinter1908.it