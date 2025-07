Calendario Universiadi 2025 oggi | orari sabato 26 luglio programma tv streaming italiani in gara

Sabato 26 luglio  proseguiranno le Universiadi 2025: nell’ undicesima giornata il programma prevede sin da subito l’atletica. Judo e canottaggio vedranno protagonista l’Italia nel corso della mattinata, assieme alla pallanuoto femminile. Nel pomeriggio spazio a beach volley e pallanuoto maschile, infine chiusura con ginnastica artistica ed atletica. LA DIRETTA LIVE DELLE UNIVERSIADI DALLE 10.00 L’ undicesima giornata di gare delle Universiadi 2025 sarà trasmessa in diretta tv dalle 13.00 alle 17.00 su Eurosport 2 HD (badminton), mentre la diretta streaming sarà garantita su FISU.tv e discovery+, e dalle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Universiadi 2025 oggi: orari sabato 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

