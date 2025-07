Calendario Universiadi 2025 oggi | orari 26 luglio programma tv streaming italiani in gara

Sabato 26 luglio  proseguiranno le Universiadi 2025: nell’ undicesima giornata il programma prevede sin da subito l’atletica. Judo e canottaggio vedranno protagonista l’Italia nel corso della mattinata, assieme alla pallanuoto femminile. Nel pomeriggio spazio a beach volley e pallanuoto maschile, infine chiusura con ginnastica artistica ed atletica. L’ undicesima giornata di gare delle Universiadi 2025 sarà trasmessa in diretta tv dalle 13.00 alle 17.00 su Eurosport 2 HD (badminton), mentre la diretta streaming sarà garantita su FISU.tv e discovery+, e dalle 13.00 alle 17.00 su DAZN (badminton), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’intera giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 26 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

