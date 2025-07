Caldo | oggi Bari in codice giallo domani verde Ministero della Salute bollettino ondate di calore Previsioni meteo Italia | fine mese decisa svolta

Al link di seguito il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore: https:www.salute.gov.itnewittemaondate-di-calorebollettini-sulle-ondate-di-calore-0?tema=Ondate+di+calore —– Di seguito un comunicato diffuso da meteogiornale.it: Proprio mentre milioni di italiani si preparano a partire per le vacanze, il tempo atmosferico sull’Italia  subirĂ una decisa svolta, generando un contrasto netto con il caldo africano che ha dominato finora. Un’ondata di aria fresca  si avvicina al Nord Italia, aprendo la strada a una perturbazione piĂą strutturata  che, spinta da una bassa pressione in discesa dal Nord Europa, si estenderĂ progressivamente su gran parte del Paese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Caldo: oggi Bari in codice giallo, domani verde Ministero della Salute, bollettino ondate di calore. Previsioni meteo Italia: fine mese, decisa svolta

Altra estate in altoforno, incubo ondate di calore. “Possibili nuovi record” - Firenze, 6 giugno 2025 – A Firenze l’estate è arrivata in anticipo, e lo ha fatto senza mezze misure.

Ondate di calore nelle Marche, termometro a 40°. Occhio agli anziani - ANCONA Già ieri siamo arrivati a 35-36° C in diverse località delle Marche, con il picco registrato a Colleponi di Genga, nell?entroterra fabrianese, alle tre di pomeriggio,.

Ondate di calore sos, alberi, fontane e tavoli: la città reagisce. “Ecco le nuove soluzioni” - Imola, 1 luglio 2025 – Cinque alberi da piantare tra piazza Gramsci e giardino Barnabè (piazzale Michelangelo); due nuove fontanelle vicino alla Rocca sforzesca, una in piazza Medaglie d’Oro e un’altra in piazzale Leonardo da Vinci; due tavoli da pic-nic i n arrivo sempre nell’area verde di piazzale Michelangelo.

Ondate di calore; App Caldo e Salute: come il tuo smartphone può prevedere le ondate di calore; Campagna 2025 del Ministero della Salute “Proteggiamoci dal caldo”.

