Calciomercato Verona Terracciano ritorna in gialloblu? Ecco l’indiscrezione

Calciomercato Verona: anche il Milan su Tchatchoua, sfida all’Inter per il terzino Il Calciomercato Verona si accende con una nuova possibile svolta sul futuro di Jackson Tchatchoua, terzino belga classe 2001 che si è messo in mostra nell’ultima stagione con la maglia dell’Hellas. Seguito da tempo dall’Inter, il giocatore sarebbe finito ora anche nel mirino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Verona, Terracciano ritorna in gialloblu? Ecco l’indiscrezione

In questa notizia si parla di: calciomercato - verona - terracciano - ritorna

Calciomercato Verona, chi vuole il grande difensore Diego Coppola? Due big pronte per l’assalto - Calciomercato Verona, novità molto importanti per quanto concerne Diego Coppola e il suo futuro fuori dalla squadra gialloblu.

Calciomercato Roma, piace Ghilardi per la difesa: prima offerta al Verona - La Roma continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa da affidare a Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha iniziato il ritiro estivo a Trigoria senza nuovi volti, ma la dirigenza è al lavoro per garantire i primi innesti nel più breve tempo possibile.

Calciomercato Verona, quale sarà il destino del giovane Coppola. Una big pronta a puntare su di lui - Calciomercato Verona, quale sarà il destino del giovane (e talentuoso) difensore gialloblu Coppola. Ecco l’indiscrezione Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei temi del calciomercato Verona è sicuramente legato alla situazione del difensore gialloblu Coppola: autore di una stagione assai positiva nonostante la classifica Infatti una di queste squadre è il Milan che vorrebbe fare […]

Verona, si pensa al ritorno di F. Terracciano: vicina alla chiusura la trattativa per Bradaric; Hellas: fatta per Santiago e Nunez. Montipò potrebbe non partire, è c'è un ritorno all'orizzonte; Verona, giorni di rientri: ufficiale Valentini, possono tornare anche Bradaric e Terracciano.

Verona, si pensa al ritorno di F. Terracciano: vicina alla chiusura la trattativa per Bradaric - Il Verona è vicino alla chiusura per Domagoj Bradaric, croato della Salernitana: i gialloblù pensano anche al ritorno di Terracciano ... Scrive gianlucadimarzio.com

Verona, giorni di rientri: ufficiale Valentini, possono tornare anche Bradaric e Terracciano - Si dialoga con Salernitana e Milan per riavere i due centrocampisti. Segnala calciomercato.com