Calciomercato Roma Wesley in partenza | a Fiumicino per le 7 di domani mattina

Finalmente Wesley, per quella che è stata un’operazione a tratti estenuante, durata di fatto un mese abbondante, ma che sta per concludersi con un lieto fine che non era per nulla scontato. Sarà lui il prossimo innesto di una Roma che, sul calciomercato, ha già ufficializzato gli acquisti di El Aynaoui, Ferguson, Zelezny e Arena, quell’esterno destro a tutta fascia che Gasperini bramava più di ogni altra cosa. Scambio di documenti col Flamengo avvenuto con successo e poi ore di attesa per un via libera alla partenza verso la capitale finalmente arrivato. Oggi infatti avranno luogo le visite mediche di Emerson Royal, l’ultimo passo prima di diventare il nuovo terzino destro dei rossoneri brasiliani e propedeutico all’addio ufficiale nei confronti di un Wesley che ha già salutato i tifosi via social. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

