Calciomercato Roma un tesoretto per l’esterno d’attacco | priorità Paixao

Pochi giorni alla fine di un luglio che sta regalando a Gasperini l’ossatura della sua Roma, quei rinforzi necessari a puntare con decisione ad un obiettivo Champions League da non fallire più. Le ultime due settimane hanno sicuramente visto Massara far contento il suo allenatore: El Aynaoui e Ferguson sono già al lavoro a Trigoria, Wesley partirà oggi per la capitale ed è ad un passo la chiusura dell’affare Ghilardi per la difesa, ma manca chiaramente qualcosa. L’ultimo tesoretto di questa prima fase di calciomercato servirà per un esterno d’attacco, possibilmente un destro che possa giocare a sinistra e rientrare sul piede forte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, un tesoretto per l’esterno d’attacco: priorità Paixao

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik.

Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham - A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà .

Roma, Nusa è il grande sogno. Elmas si candida; Inter, in chiusura la cessione di Buchanan al Villarreal. Le news di calciomercato; Roma, un'ala per Gasperini: tutti i nomi sulla lista di Massara.

LA GAZZETTA | La nuova Roma prende forma: ora il momento dell’esterno d’attacco - Gli imminenti arrivi di Wesley e Ghilardi rappresentano altri due tasselli importanti nelle costruzione della nuova Roma guidata da Gian Piero Gasperini. Secondo msn.com

