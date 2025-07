Calciomercato Roma | ritorno di fiamma per Isaac Romero del Siviglia

Il mercato della Roma è in fermento, e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza giallorossa ritorna quello di Isaac Romero, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Siviglia. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Roma sarebbe ancora interessata al giovane centravanti, valutando un possibile inserimento nella corsa al giocatore. La Roma rimane vigile, ma la Premier è in vantaggio. Romero ha attirato l’attenzione di diversi club europei dopo un inizio di stagione altalenante in Andalusia. In particolare, Ipswich Town e Sheffield United si sono mosse concretamente per informarsi sulla situazione del calciatore, e sarebbero in pole per assicurarselo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

