Continuano le mosse per rafforzare la difesa dell’ Empoli. Dopo l’ufficialitĂ di ieri sera dell’arrivo di Marco Curto dal Como, è infatti in dirittura d’arrivo anche la trattativa con la Juventus per Brando Moruzzi. Fiorentino classe 2004, anche lui ha fatto un fugace passaggio nelle giovanili dell’Empoli prima di trasferirsi alla Juventus, che ne detiene tutt’ora il cartellino. Nell’ultima stagione di Serie C è stato protagonista di un grande campionato con il Pescara dell’ex azzurro Silvio Baldini, con il quale ha conquistato la promozione in B. Trenta presenze in stagione regolare, di cui 17 da titolare e 9 tutte dal primo minuto nei play-off, fino alla vittoriosa finale contro la Ternana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato. Per Brando Moruzzi è quasi fatta . Pezzella saluta il popolo azzurro

